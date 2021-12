Vánoční masakr v Německu: Muž zastřelil dvě děti a pak sebe

Poté, co se policisté dostali do domu, byli šokování krveprolitím, které tam na ně čekalo, píše server. Střílel muž, otec rodiny. Bez známek života tam našli dvě děti, jednomu bylo kolem osmi let, věk druhého není znám. Žena utrpěla velmi vážná zranění a byla převezena do hamburské nemocnice St. Georg Hospital. Muž po masakru nakonec obrátil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu.