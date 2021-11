Vakcíny pro děti od pěti let budou v EU do Vánoc

Vakcíny proti covidu pro děti od pěti do 12 let dostanou státy Evropské unie 20. prosince. Na tiskové konferenci věnované pandemii to v pondělí uvedl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Uvedl, že jejich použití by mělo být schváleno tento týden.