V Osvětimi našli v dětské botě údaje o chlapci z Prahy

Amos Steinberg se narodil 26. června 1938 a žil v Praze. Spolu s rodiči Ludvíkem a Idou ho 10. srpna 1942 poslali do Terezína. Všichni byli později deportováni do Osvětimi, uvedlo muzeum. K těmto údajům je přivedlo chlapcovo jméno a příjmení a jeho číslo v transportu vepsané do boty.

„Z dochovaných dokumentů vyplývá, že matka se synem byli deportováni do Osvětimi v jednom transportu 4. října 1944. Pravděpodobně byli oba zavražděni v plynové komoře po selekci vězňů hned po příjezdu do tábora. Můžeme se domýšlet, že nejspíše matka se postarala o to, aby podepsala botičku svého dítěte,“ uvedla Hanna Kubiková z muzea. „Otec byl deportován v jiném transportu. Víme, že byl přeložen 10. října 1944 z Osvětimi do Dachau a dožil se osvobození v pobočce Kaufering,“ dodala.