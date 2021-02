V Omsku náhle zemřel lékař, který se staral o otráveného Navalného

Maximišin byl jedním z prvních lékařů, kteří se v srpnu loňského roku starali o dlouholetého kritika Kremlu Alexeje Navalného. Ten byl otráven během letu z Tomsku do Moskvy 20. srpna 2020. Letadlo muselo nouzově přistát právě v Omsku, během převozu do nemocnice upadl opoziční předák do bezvědomí.