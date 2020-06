V Londýně poškodili demonstranti sochu Churchilla, v Bristolu jedna letěla do vody

Protestovalo se také v západoanglickém Bristolu, kde lidé shodili z podstavce sochu Edwarda Colstona, anglického obchodníka, který žil na přelomu 17. a 18. století. Ve své době prodal do Ameriky 80 000 můžu žen a dětí. Svůj majetek odkázal charitě. Demonstranti sochu v přístavu shodili do vody v přístavu u řeky Avon, která nedaleko ústí do Bristolského zálivu.