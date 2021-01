V Británii testují nový lék blokující propuknutí covidu-19

Testy mají zjistit, zda by zmíněné dvě monoklonální protilátky vyvinuté farmaceutickou firmou AstraZeneca mohly okamžitě neutralizovat virus a poskytnout roční ochranu před nákazou.

Lék nemá nahradit vakcínu, ale je určen pro ty lidi, kteří se dostali už do styku s nakaženými a hrozí jim, že by se infikovali. Těm už očkování nemůže pomoci, protože u toho trvá pár týdnů, než se vytvoří potřebné protilátky.

Tato injekce „poskytne“ protilátky,“ řekla stanici BBC viroložka z nemocnice UCLH Catherine Houlihanová. „Přeskočí to fázi, kdy je vytváří tělo,“ dodala lékařka, „Víme, že tato kombinace protilátek může likvidovat virus, takže doufáme, že poskytnutí této léčby injekčně by mohlo vést k okamžité ochraně proti propuknutí covidu-19 u těch, kteří byli vystaveni viru a je už pozdě jim nabídnout vakcínu.“

Přístup není zcela nový, podobný se používá v případě vztekliny, když neočkovaného člověka pokouše vzteklé zvíře nebo v případě, že by se planými neštovicemi nakazila těhotná.

Houlihanová plánuje, že by se do testů zapojilo na tisíc dobrovolníků, zejména lidí, kteří přicházejí do styku s nakaženými. Podmínkou je, že lidi, s nimiž se setkali, mají pozitivní test na koronavirus.