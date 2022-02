V Bělorusku jsou desítky tisíc ruských vojáků. Začal nácvik obrany před útokem zvenčí

Během druhé etapy by vojáci měli prověřit schopnost zabránit na území státu pronikání skupin ozbrojenců a zablokovat cesty pro případné dodávky zbraní a střeliva. Měli by najít a zničit nelegální formace, odhalit a sabotovat průzkumné skupiny případného nepřítele.

Británie chce poslat další jednotky letectva a námořnictva do východní Evropy

Británie chce poslat další jednotky letectva a námořnictva do východní Evropy Evropa

Podle oficiálních údajů ruského ministerstva obrany se cvičení uskuteční na pěti cvičištích nacházejících se převážně na západě a jihozápadě Běloruska, a to Domanovskij, Gožskij, Obuz-Lesnovskij, Brest a Osipovičskij. Do manévrů jsou zapojena také letiště v městech Baranovičy, Luniněc, Lida a Mačulišča.

Rusko přesunulo nové stíhačky do Kaliningradu a cvičí v Norském moři

Rusko přesunulo nové stíhačky do Kaliningradu a cvičí v Norském moři Evropa

Přesné počty vojáků, kteří se cvičení zúčastní, nejsou k dispozici. Politolog Artyom Shraibman tvrdí, že „v celé postsovětské historii nebylo na běloruském území nikdy tak velké množství ruských vojáků“. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg odhadl jejich počet na 30 tisíc. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua nepřekračuje normu předepsanou Vídeňským dokumentem z roku 2011. Ruské ministerstvo obrany oznámilo přesun jednotek ze Sibiře a Dálného východu na cvičení do Běloruska. Cvičení se účastní jednotky vzdušných sil, námořní pěchoty a dělostřelectva.

V případě techniky by do manévrů měly být zapojeny stíhačky Su-35, útočné letouny Su-25SM, systémy protivzdušné obrany S-400 a Pantsir-S. Podle NATO byly rozmístěny i raketové systémy Iskander-M, ale ruská strana to oficiálně nepotvrdila.