V Bavorsku se hroutí testování na koronavirus, na výsledky čekají desítky tisíc lidí

"Můžeme se za to pouze omluvit," konstatoval ve čtvrtek na tiskové konferenci bavorský premiér Markus Söder. "Nastal tady problém, a to poměrně velký. Ne co se týče strategie, ale co se týče provedení," dodal. Humlovou, která kvůli této situaci dvakrát nabídla své odstoupení, ale Söder neodvolá. "I nadále k ní mám důvěru," řekl.