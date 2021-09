Třetina lidí má „covidové potíže” i čtvrt roku po nemoci

Více než třetina lidí, kteří prodělali covid-19, má ještě tři až šest měsíců poté nejméně jeden přetrvávající příznak. Podle listu The Guardian to plyne to z nové studie více než 270 000 případů z USA, kterou provedli Oxfordská univerzita, Národní institut pro výzkum zdraví (NIHR) a Oxfordské středisko biomedicínského výzkumu (BRC). Studii zveřejnil časopis PLOS Medicine.