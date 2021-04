USA vyšlou do Černého moře válečné lodě kvůli napětí mezi Ruskem a Ukrajinou

„Před patnácti dny nám byla poslána diplomatickými kanály nóta, že dvě americké lodě by měly proplout do Černého moře na základě konvence z Montreaux. Lodě zůstanou v Černém moři do 4. květa.“ uvedlo turecké ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters. Konvence z Montreaux z roku 1936 umožňuje Turecku kontrolovat Dardanely a Bospor a omezuje přístup zahraničních válečných lodí. Rozhodnutí o proplutí se musí vydávat do dvou týdnů.

Zpráva agentury Reuters přišla jen krátce poté, co zástupce amerického ministerstva obrany sdělil stanici CNN, že Spojené státy zvažují v příštích týdnech vyslat své válečné lodě do Černého moře, aby daly najevo podporu Ukrajině během napětí na její východní hranici, kam Rusko přesunulo početné síly. Kyjev se obává, že by Rusko mohlo chtít oblast obsadit.

Představitel amerického ministerstva obrany současně sdělil CNN, že americké námořnictvo dále vysílá svá průzkumná letadla nad Černé moře, aby monitorovala ruské námořní aktivity a pohyb ruských vojáků na Krymu.

USA budou připravené reagovat

I když se podle CNN Spojené státy nedomnívají, že by se ruské jednotky chystaly na ofenzívu, představitel Pentagonu dodal: „Pokud by se něco změnilo, budeme připraveni zareagovat.“ Podle něj Rusové provádějí manévry a dál cvičí a tajné služby nezjistily, že by byly vydané nějaké rozkazy pro další akce. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena ale dala opakovaně najevo znepokojení nad ruskými aktivitami a s ukrajinskými protějšky jednali ministři zahraničí a obrany USA i náčelník spojených štábů ozbrojených sil Mark Milley.

Ukrajinský voják střílí u hranic se separatisty ovládanými oblastmi na Donbasu po dronu Foto: Serhiy Takhmazov, Reuters

Protikladná tvrzení Moskvy a Kyjeva

Rusko tvrdí, že samo žádnou akci neplánuje a jen reaguje na zvýšené napětí na hranici. Znovu varovalo Kyjev před případnou snahou zaútočit na Donbas ovládaný separatisty. „Situace na frontové linii na Ukrajině je mimořádně nestabilní. Dynamika vývoje této situace a dynamika chování ukrajinské strany vytváří nebezpečí, že znovu propuknou rozsáhlé boje,” řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

”Pokud u našich hranic znovu vzplane občanská válka a bojové operace v plném rozsahu, bude to představovat hrozbu pro bezpečnost Ruské federace,”. Rusko by podle něj nemohlo zůstat stranou, kdyby hrozila „lidská katastrofa” podobná srebrenickému masakru za občanské války v bývalé Jugoslávii.