Úmrtí na covid v Evropě: Země V4 doplácejí na neproočkovanost

Z hlediska úmrtí lidí s covidem-19 patří země Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko k nejhorším v Evropě. Vyplývá to ze statistik webové služby Our World in Data. Data ukazují, že počty obětí obecně klesají s tím, jak v jednotlivých zemích roste proočkovanost. A ta je ve V4 stále poměrně nízká.