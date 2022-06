Ukrajině dodáme dalších šest houfnic, slíbil Macron

Ukrajina by měla dostat dalších šest francouzských houfnic Caesar, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron po čtvrtečním jednání se svým ukrajinským protějškem Volodmyrem Zelenským v Kyjevě. Francie by měla také Ukrajincům poskytnout mobilní vyšetřovací jednotky, které by měly pomoci s objasněním masakrů podobných v Buče.