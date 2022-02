Ukrajina vzkazuje Rusku: Odvezte si své mrtvé domů

„Žádáme, aby Mezinárodní červený kříž pomohl odvézt těla ruských vojáků do Ruské federace. Jsou to tisíce těl okupantů. Je to humanitární nutnost,“ prohlásila v televizi Ukrajina24 Iryna Vereščuková, vicepremiérka a ministryně pro otázky reintegrace dočasně okupovaných území.