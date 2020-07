Údajný český kontakt Safronova popírá práci pro tajné služby

„Je to naprostá hloupost. Dezinformační podvrh,” odmítl uvedenou zprávu TASSu Laryš v dopise zaslaném ruské sekci BBC. Laryš přiznal, že se se Safronovem seznámil v roce 2012, když v Rusku pracoval jako zpravodaj deníku Lidové noviny. Spolupracovali však na profesionální úrovni čistě jako kolegové ”na tématech souvisejících s politikou, ekonomikou a bezpečností”.

Safronova zadrželi ruští agenti 7. července a soud na něj uvalil vyšetřovací vazbu do 6. září. Podle vyšetřovatelů jej v roce 2012 zverbovala česká rozvědka. Měl pro ni shromažďovat a předávat informací o dodávkách ruských zbraní do Afriky a o působení ruských ozbrojených sil na Blízkém východě. Svůj úkol podle ruské tajné služby FSB splnil v roce 2017. Konečným příjemcem tajných informací prý byly Spojené státy.

„Stále nechápu, proč byl zadržen. Také jsem nerozuměl oficiálnímu důvodu, protože Ivan byl novinář - to znamená, že neměl a nemohl mít přístup k utajovaným materiálům, protože v žurnalistice se nepracuje s utajovanými materiály,” citovala BBC z dopisu, který Laryš rovněž zaslal Safronovovým advokátům.

Laryš je přesvědčený, že Safronov nemohl ve své práci narazit na státní tajemství: „Kdo by mu ho dal a proč? Kdyby se to vůbec stalo, měl by být zadržen ten, kdo mu tajemství předal, a ne Ivan, který dokázal psát pravdivé, ale ostré, a proto pro mnohé u moci politicky nepříjemné články.”