Účastníky večírků čeká v Británii pokuta 23 tisíc. Vytrvalí rebelové si ještě připlatí

V Severním Irsku se těsně po vánočních svátcích uzavřela většina obchodů, firmy podporují práci z domova a lidé by měli zůstávat doma, pokud nemají k vycházení vážný důvod, školy jsou zavřené. Všechna tato opatření zůstanou i nadále v platnosti, a to až do konce Velikonoc, tedy do 5. března.