U Stuttgartu se bojuje o Berlín

Neznamená totiž nic jiného, než že po zářijových volbách do Spolkového sněmu touží Zelení proniknout do příští federální vlády, ale poprvé v dějinách dobýt i nejdůležitější křeslo. Jinak řečeno: vyhrát a oslavovat zeleného kancléře/kancléřku. Pečlivě nalinkovanou trasu čeká v neděli nezanedbatelný test.

Guida Mennickena (48) Zelení zklamali. A to jako vysokoškolák a později i vystudovaný biolog působil do roztrhání těla v jejich řadách. V minulých týdnech však roznesl po Leonbergu, městě vzdáleném asi 15 kilometrů od Stuttgartu, 15 tisíc letáků jejich nečekaného soka před nedělními volbami do zemského sněmu v Bádensku-Württembersku – Klimatické listiny.