Turecko slíbilo Ázerbájdžánu veškerou pomoc, o kterou požádá

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev uvedl, že žádné F-16 nebyly vyslány nad Náhorní Karabach. Popřel i to, že by do oblasti byli vysláni bojovníci ze Sýrie, s tím, že o tom není žádný důkaz. „Turecko je naše bratrská země a náš spojenec. Poskytuje nám jen morální podporu a my jsme mu vděčni za solidaritu,“ řekl ruským novinářům Alijev v úterý. Odmítl jakékoli rozhovory o oblasti s tím, že požadavky Arménie jsou nepřijatelné.