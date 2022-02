Turecko Bospor ruským lodím neuzavře

Ukrajina se s žádostí o uzavření obou úžin obrátila na Turecko ve čtvrtek. Ruské lodě tudy proplouvají do Černého moře. Ačkoli Turecko invazi na Ukrajinu odsoudilo, musí se řídit konvencí z Montreux podepsanou v roce 1936, uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu.

„Studovali jsme žádost Kyjeva, ale Rusko má na základě této konvence právo vracet lodě do své základny, v tomto případě do Černého moře,“ uvedl Çavuşoğlu. Šéf diplomacie dodal, že Turecko může ruským lodím zabránit pouze ve vyplouvání přes úžiny směrem do Egejského moře a dál.