Trump je velikášský podvodník a USA se nedá věřit, píše evropský tisk

Nadcházející vývoj v Sýrii by se podle některých listů mohl stát noční můrou i pro Evropu, která by se měla připravit na případný návrat radikálů z Islámského stát (IS) i na novou uprchlickou vlnu.

„Spojené státy se staly zemí, jejímuž slovu se nedá věřit a v jejímž čele stojí velikášský podvodník,“ napsal polský list Gazeta Wyborcza. Podle něj takový vývoj není hrozbou jen pro USA, ale i pro jejich spojence včetně těch z NATO.

„Každý případný agresor - od Ankary přes Teherán po Moskvu a Peking - teď chápe, že se naskytla šance, kterou nenechají nevyužitou. A nemusí hned někam posílat tanky. Stačí, aby do Rigy nebo Tchaj-peje vzkázali: 'Chcete se snad spoléhat na americké záruky? Tak to hodně štěstí!',“ napsaly polské noviny.

Prezident USA Donald Trump Foto: Manuel Balce Ceneta, ČTK/AP

„Trump opouští Kurdy, kteří jako spojenci Američanů nesli nápor boje proti teroristům Islámského státu a ztratili tisíce svých bojovníků,“ napsal list Süddeutsche Zeitung. Američané by podle německého deníku neměli očekávat, že „šokovaní partneři“ vyslyší volání po zdrženlivosti. „Kurdi již oznámili, že se budou všemi prostředky bránit,“ píše list.

Groteskní výzvy EU

„Výzvy šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové, aby 'všechny strany konfliktu' zanechaly nepřátelských akcí, znějí bezmocně a navíc groteskně. Jako by kurdská milice YPG, kterou chce Erdogan 'vymazat', měla na ofenzivě stejnou vinu; a jako by Evropa již zapomněla, které skupiny v Sýrii měly největší podíl na porážce 'chalífátu' IS,“ napsal švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.

Švédský list Expressen varuje, že by se turecká ofenziva do Sýrie mohla stát pro Kurdy i pro Evropu „noční můrou“ a to v podobě „masakrů, osvobozených bojovníků IS a nových uprchlických vln“. „Toto vše bohužel není nerealistické. A pro Evropu a Švédsko je nejvyšší čas, aby zareagovaly na Trumpovu nárazovou syrskou strategii,“ napsaly švédské noviny.

Ve stejném duchu se vyjádřil i francouzský list Le Républicain Lorrain. Varoval, že by se Evropa mohla vrátit „do bludného kruhu atentátů řízených na dálku z Bagdádího chalífátu“. Pokud to nechce, měla by podle novin zvýšit tlak na tureckého ‚spojence‘ z NATO.

Návrat islamistického terorismu do Francie hrozí právě v okamžiku, kdy země pohřbívá jeho zatím poslední čtyři oběti, dodal Le Républicain Lorrain s odkazem na čtyři mrtvé zaměstnance pařížské policejní prefektury, které před týdnem ubodal jejich radikalizovaný kolega.