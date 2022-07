Trump by odchod Merkelové nedopustil a válka na Ukrajině by nebyla, míní Orbán

Orbán vyjádřil názor, že pokud by v rozhodující chvíli byl prezidentem Spojených států Donald Trump, přesvědčil by Angelu Merkelovou, aby neodcházela z funkce německé kancléřky a válka na Ukrajině by nevypukla. „Tito lídři by vzali v úvahu bezpečnostní záruky, které požadoval ruský prezidenta Vladimír Putin,“ uvedl předseda maďarské vlády.