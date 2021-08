Trombóz je mnohem víc po covidu než po vakcíně, ukazují britská data

Ve studii vedené profesorkou klinické epidemiologie z Oxfordské univerzity Julií Hippisley-Coxovu byla prozkoumána dala 29 milionů obyvatel Anglie, jak očkovaných, tak těch, kteří prodělali covid. Srovnával se podíl lidí, kteří byli kvůli trombózám hospitalizování nebo na ně zemřeli do 28 dní po potvrzení nákazy koronavirem nebo podání první dávky vakcíny.

V případě covidu se oproti průměru u zdravých a neočkovaných zvyšovalo počet případů trombocytopenie o 934 případů v deseti milionech, zatímco po podání první dávky vakcíny AstraZeneca to bylo jen o 107. Případů trombóz v cévách v mozku u nakažených covidem přibylo o 1699 v deseti milionech, zatímco u očkovaných vakcínou od Pfizeru jen o 143 případů na deset milionů.

„Lidé by si měli být vědomi zvýšeného rizika po očkování proti covidu-19, a pokud se u nich objeví příznaky, měli by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Současně by si však měli být vědomi toho, že tato rizika jsou mnohem větší a trvají delší dobu v případě, že se nakazí virem SARS-CoV-2,“ řekla Hippisley-Coxová.