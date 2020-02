Tři dny před slovenskými volbami podle průzkumu předstihla opozice vládní Směr

Obrat v patnáct let trvající politické realitě naznačuje poslední průzkum před sobotními parlamentními volbami na Slovensku. Podle něj lidé dají nejvíce hlasů hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče. Dosavadní dlouholetý hegemon, Směr - sociální demokracie Roberta Fica, má skončit s odstupem několika procent až na druhém místě. Vyplývá to z průzkumu uskutečněného agenturami Focus a AKO od 20. do 24. února 2020 a objednaného občanskou iniciativou 50.dní.sk.