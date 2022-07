Tragédie v pseudorepublikách: Verbíři honí muže jak toulavé kočky a posílají je umírat na frontu

Milice separatistů v samozvaných lidových republikách DNR a LNR na Donbasu zvýšily své snahy naverbovat co nejvíce mužů do zbraně, aby nahradily ztráty. Dělají to i v nově dobytých městech a muži z obou pseudostátů si stěžují, že je nahánějí jako toulavé kočky.