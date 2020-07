Těhotenské dávky, cestování dětí a důchodců zdarma. Slovenská vláda rozdá 13 miliard

„Zažíváme velmi těžkou dobu, nikdo z nás nečekal, že se propadneme do největší ekonomické krize od druhé světové války. Navzdory tomu chceme podat pomocnou ruku lidem, kteří jsou nejvíce ohroženi,“ řekl Matovič.

Od ledna 2021 se bude na Slovensku vyplácet nová těhotenská dávka, a to od čtvrtého měsíce těhotenství ve výši 200 eur (5327 korun) pro studentky a pracující ženy. Děti do šesti let, důchodci a zdravotně postižení nebudou doplácet na léky a rozšíří se stávající daňová úleva na nezletilé děti.