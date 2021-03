Sýrie je bezpečná, rozhodlo Dánsko a začalo vracet migranty

„V roce 2019 se do Sýrie z okolních oblastí vrátilo téměř 100 tisíc uprchlíků. Jejich krajané, jimž byla v Evropě poskytnuta ochrana, se samozřejmě musí vrátit domů, pokud to podmínky v Sýrii umožňují,“ uvedl dánský ministr pro imigraci Mattias Tesfaye. Z Dánska se rozhodla v roce 2019 pro dobrovolný návrat zpět do Sýrie asi stovka lidí, což byl jen zlomek z počtu všech běženců.