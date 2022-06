Syn v Německu zazdil svou 88letou matku ve sklepě

Muž totiž po nešťastném pádu utrpěl zlomeninu krčku. Ležel v domě bez pomoci, zcela dehydrovaný a v bezvědomí. V zuboženém stavu ho záchranáři převezli do nemocnice. V domě však měla trvalé bydliště i matka zraněného. Ta ale v domě nebyla a nikomu se nehlásila. O zvláštní situaci se začala zajímat policie.

Zda žena zemřela násilnou smrtí, nebo byla zazděna ve sklepě domu až po své smrti, by měla prokázat pitva. Výsledky by měly napomoci i k objasnění motivu činu: zda muž svou matku zazdil ve sklepě domu, když náhle zemřela, aby mohl inkasovat její důchod, nebo se vystupňovaly nějaké neshody, on ji zavraždil a zazděním se zbavil mrtvoly.