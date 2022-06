Sulík vs. Matovič: teď už je to kdo s koho

Poslanci slovenského parlamentu totiž prolomili veto prezidentky Zuzany Čaputové, která vrátila do parlamentu část tzv. protiinflačního balíčku vypracovaného ministrem financí Igorem Matovičem (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, OLaNO).

K tomu, aby se tak stalo, pomohli Matovičovi poslanci jeho strany OLaNO, vládní strany Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára a nezařazení poslanci, kteří se do parlamentu dostali na kandidátce Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby označované za krajně pravicovou.

„Přiznávám, že si klademe otázku, jaký má smysl setrvávat v koalici s člověkem, který značnou část času a energie věnuje útokům na koaličního partnera,“ reagoval Sulík. „Máme velkou trpělivost a hrdinsky tyto útoky snášíme. Máme také velkou vůli v koalici pokračovat, protože ministři za SaS patří k tomu lepšímu, co se v této vládě nachází,“ dodal předseda SaS.

Podle Sulíka jde Matovičovi jen o to, aby vyštval SaS z vlády. „Kvůli němu poštvala naše koalice proti sobě většinu národa. To on rozvrátil veřejné finance,“ konstatoval Sulík.