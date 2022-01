Stovky falešných hrozeb bombou na Ukrajině. Tajné služby viní Rusko

Kyjev o víkendu obvinil Rusko také z kybernetického útoku na vládní weby z minulého týdne. Náměstek tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Serhij Demedjuk sdělil, že útok pravděpodobně provedla skupina napojená na běloruskou tajnou službu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prohlášení pro stanici CNN popřel, že by Rusko mělo co do činění s problémy ukrajinských vládních webů.