Starosta chce vybírat kauci od turistů, kteří se odváží na Mont Blanc

Turisté, kteří se chtějí vydat na Mont Blanc i přes varování úřadů, by podle starosty měli složit 15 tisíc eur (370 tisíc korun) před výstupem na nejvyšší alpský vrchol.

Místní úřady vydaly varování před výstupem na Mont Blanc, a to především po nejpopulárnější trase přes chatu Goûter. Kvůli vysokým teplotám a suchu podle nich hrozí uvolnění velkých kamenů a balvanů či otevření puklin, které dříve pokrýval led a sníh. „Vidíme, že se podmínky zhoršují každým dnem,“ řekl agentuře AFP jeden z provozovatelů alpských chat v okolí Noé Vérité.

Již v polovině července alpští průvodci přestali vodit turisty na vrchol Mont Blanku a výstup nedoporučují nikomu, kdo nemá v horách zkušenosti. „Mont Blanc má někdy pověst snadného výstupu, ale vůbec to tak není, a letos to platí o to více,“ uvedl předseda horských průvodců ve francouzském Chamonix Olivier Grébert.