Stade de France se proměnil v gigantický vakcinodrom

Hned vedle se tvoří větší fronta. „Já jsem přišel jen tak. Nepatřím ani do skupiny plus 55 let ani mezi ohrožené jedince. Počkám do půl osmé,” popisuje další čekající Fabrice. V tu dobu oznámí, zda mají pro tento den ještě nějaké „nevybrané” rezervace. Tak by se k očkování proti koronaviru mohl dostat i on.