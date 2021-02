Srbové si mohou vybrat vakcínu k očkování, řekl Babiš

„Včera nám Moderna oznámila, že nám krátí množství o půlku, posouvá nám dodávky. Stalo se to i u Pfizeru. Je pro nás důležité, abychom co nejdříve dostali bezpečné vakcíny,” řekl Babiš s tím, že Sputnik snad již požádal EMA o registraci.

„Pokud by to EMA schválila, tak abychom na to byli připraveni a měli nějakou možnost získat potřebné množství, co nejdříve,” osvětlil účely svých cest.