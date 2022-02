Smrt policistů v Německu: 24leté ženě nedali pytláci šanci

Policie předpokládá, že motivem bylo zakrýt pytláctví. Jinak to vysvětlit nemohou. Vrchní státní zástupce Udo Gehring přiznal, že motiv vypadá divně: „Není součástí našeho pojetí Německa, že někdo střílí na ulici jen proto, že mohl být přistižen při pytláctví“. Gehring naznačil, že k činu mohla přispět rostoucí nenávist k policii.

Pravděpodobnými vražednými zbraněmi byly lovecká puška a brokovnice. Čtyřiadvacetiletá studentka policejní školy byla zastřelena ranou do hlavy z brokovnice, její kolega byl zasažen čtyřikrát z kulové zbraně. Proto vyšetřovatelé předpokládají, že stříleli oba podezřelí. Policistka byla mrtvá, ještě než dorazily posily. 29letý policista zemřel krátce po jejich příjezdu. I on byl střelen do hlavy.