Slovenští lékaři, kteří po studiu zamíří do zahraničí, budou platit, plánuje Fico

„S účinností od roku 2020, pokud budeme ve vládě, máte dvě možnosti: Buď po skončení školy dostanete k úhradě 55tisíc eur a můžete jít kam chcete, nebo odpracujete deset let na Slovensku ,“ řekl v sobotu na programové konferenci vládní strany Směr-sociální demokracie v Banské Bystrici její předseda Robert Fico.

Předseda strany Směr toto opatření odůvodnil tím, že značné množství absolventů medicíny odchází pracovat do zahraničí.

Bývalý premiér označil plánované opatření za korektní, protože lidem na Slovensku je těžké vysvětlovat nedostatek lékařů. „Musíme to vyřešit. My nejsme blázni a nejsme ani charitativní organizace, stát, který bude vychovávat lékaře pro jiné země. Chápu, že Němci, Rakušané, Francouzi a Angličané se těší. Přijede dobrý, vzdělaný student, absolvent lékařské fakulty a pokud ovládá jazyk, přímo nastoupí, je vymalováno a je to nestojí ani jediné euro,“ dodal Fico.