Slovenský ministr zemědělství končí ve vládě

Učiní tak po obvinění bývalé šéfky Slovenského pozemkového fondu Gabriely Bartošové, kterou do funkce navrhl. Bartošová skončila ve vazbě. „Byla by ostuda být součásti protikorupčního hnutí a zároveň uhnout v takovéto situaci,“ uvedl Mičovský.

Jmenování Bartošové do čela pozemkového fondu považuje 66letý Mičovský za vlastní selhání. „Jsem lesník, který nikdy nechtěl vstoupit do politiky, ale uvěřil jsem Igoru Matovičovi a jeho protikorupčnímu hnutí. Po situaci na pozemkovém fondu jsem se mohl zpronevěřit svým protikorupčním principům a tvářit se, že mě se to netýká, ale to ne. Podávám demisi. Věřím, že tato vláda je vláda pořádku,“ zdůraznil Mičovský.