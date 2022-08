Slovensko zvýší mzdy zdravotních sester, aby neutíkaly do Česka

Slovenská vláda chce zvýšit mzdy zdravotních sester a porodních asistentek, aby neodcházely do zahraničí, především do České republiky. Na čtvrteční tiskové konferenci to oznámili ministr financí Igor Matovič (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OLaNO) a ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský (OLaNO).