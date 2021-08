Slovensko spouští očkovací loterii o 100 000 eur

Výherci budou losováni každý týden do konce října. Slovenský erár by tak měl na cenách utratit zhruba deset milionů eur (250 milionů korun). Soutěže se mohou účastnit lidé s trvalým pobytem na Slovensku, kteří dokončili očkování proti covidu-19.

Podle datového portálu Our World in Data na Slovensku mají ukončené očkování proti covidu-19 bezmála dva miliony lidí, což je 36 procent populace. V České republice to je podle portálu 45 procent obyvatel.