Slovensko má po 16 letech novou bezpečnostní strategii, řeší vztahy s Ruskem

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok před poslanci řekl, že Slovensko chce patřit do bloku zemí, které ctí principy právního státu: „Jedna část tohoto světa, ke které se Slovenská republika hlásí, chce spravovat svět na základě demokratických principů. Udělám vše pro to, abychom patřili do tohoto světa a ne do toho světa, který hovoří jen na papíře, že patří do demokratického světa.“