Slováci se do očkování Sputnikem nehrnou. Odmítl jej i expremiér Matovič

„Když jsme s Markem Krajčím (bývalý ministr zdravotnictví - pozn. redakce) dovezli z Ruska Sputnik, spustili proti němu tříměsíční podlou kampaň. Nyní se, hlupáci, diví, proč se najednou ti, kterými od začátku pohrdali, jaksi do očkování Sputnikem nehrnou,“ napsal Matovič na sociální síti.

Současný ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský před začátkem registrace odhadoval, že o Sputnik projeví zájem asi 80 tisíc Slováků. Na očkování ruskou vakcínou je možné se registrovat už několik dní, ale čísla naznačují, že to bylo příliš optimistické tvrzení. Ministr upozornil, že na Sputnik se na základě doporučení výrobce mohou registrovat pouze osoby od 18 do 60 let.