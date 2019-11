Skotští nacionalisté prosazují nezávislost. Naznačili spolupráci s labouristy

Sturgeonová podle agentury Reuters naznačila, že by SNP mohla podpořit vládu labouristů. Pokud totiž ve volbách žádná strana nezíská většinu, chce pomocí „progresivní aliance“ připravit o moc konzervativce premiéra Borise Johnsona .

Ti mají podle posledního středečního průzkumu YouGov, na který odkazuje agentura Reuters, v preferencích 36procentní podporu. Druhé labouristy by volilo 25 % lidí.

SNP by podle průzkumů dostala 4 %, což by byl šestý nejlepší výsledek. Pokud se ale žádné straně nepodaří získat většinu, mohli by skotští nacionalisté mít rozhodující slovo při sestavování vlády.