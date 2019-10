Severoirská strana DUP potopila dohodu o brexitu

Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) ve čtvrtek ráno odmítla upravený návrh dohody o brexitu, který vyjednala vláda Borise Johnsona. Uvedl to list The Financial Times. Padla tím naděje, že by se na čtvrtečním summitu EU schválila upravená podoba dohody a Velká Británie odešla 31. října z Unie s dohodou. Požadavky DUP blokují i jakoukoli další dohodu.