Šéf zkrachovalé Wirecard zřejmě utekl do Ruska, měl tam silné vazby

Původně se spekulovalo, že Marsalek zamířil na Filipíny, protože se objevil padělaný záznam, že přiletěl na letiště v Manile. Místní úřady pak popřely, že by vstoupil do země. Pak se spekulovalo, že mohl zmizet v Bělorusku. Nyní se předpokládá, že je v Rusku.

Dva evropští vyšetřovatelé pak Business Insideru řekli: „Poslední aktualizace, která koluje po Europolu říká, že panuje přesvědčení, že mezi 18. a 20. červnem uletěl v soukromém tryskáči do Ruska přes Bělorusko.“

„Máme jasné náznaky, že se Wirecard zapojil do podvodů a jsou tu jasné vazby na hráče v Rusku, kteří jsou dokonce za Marsalkovým zmizením,“ řekl italský vyšetřovatel, jenž se specializuje na organizovaný zločin a finanční podvody.

„Co nás všechny znepokojuje, a to nejen vyšetřovatele, ale i zpravodajce a kontrašpionáž, je, že pan Marsalek mohl mít úzké vztahy s ruskými vládními a představiteli a možná i s organizovaným zločinem,“ řekl Business Insideru italský vyšetřovatel. Dodal, že Europol požádal Rusko o spolupráci, které ale byla ignorována.

Marsalek zmizel krátce poté, co byl 18. června vyhozen z Wirecardu, když auditoři zjistili, jaké má firma finanční problémy. Kolegům sdělil, že poletí na Filipíny najít chybějící peníze.

Investigativní web Bellingcat spolu s partnerskými médii v Rusku a v Německu pak zjistil, že rakouský občan jménem Jan Marsalek přiletěl 18. června soukromým tryskáčem do Běloruska.

„Jedna z databází uvádí všechna letadla, komerční i soukromá, které přiletěla v červnu na letiště v Minsku. 18. června tam přistál jen jeden soukromý tryskáč v 19:10 místního času. Tento letoun, jehož identita byla utajena na přání provozovatele, přiletěl z estonského hlavního města Tallinu. Dvě hodiny po přistání v Minsku tajemný tryskáč letěl do běloruského města Vitebsk.“ Ten leží poblíž hranic s Ruskem.

Bellingat dodal, že se mu taky podařilo získat z ruských archivů informace o Marsalkových cestách do Ruské federace. Podle nich Marsalek během posledních deseti let navštívil Rusko více než šedesátkrát, přičemž použil šest rakouských pasů a tři diplomatické pasy vydané jinou nezveřejněnou zemí.

Na rakouský pas naposled navštívil Rusko 15. září 2017, ale tehdy mu ruská tajná služba FSB odmítala vstup. Podle italského vyšetřovatele je možné, že právě tehdy ho získali pro spolupráci. FSB by mu podle vyšetřovatele taky umožnila v červnu přejít rusko-běloruskou hranici, aniž by se to objevilo v záznamech.