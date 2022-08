Schröder po setkání s Putinem: Rusové jsou svolní k příměří, nebojme se ústupků

Rusko si přeje vyjednat příměří, přičemž dohoda o něm by se dala postavit na již vyjednané úmluvě o obilí. Po setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě to v rozhovoru pro týdeník Stern prohlásil bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, který působil v dozorčích radách ruských firem a má na zemi stále silné vazby. V Německu za to čelí silné kritice.