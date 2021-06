Sasko-Anhaltsko volí zemský sněm, překvapit může Alternativa pro Německo

V červnových sondážích CDU získávala 27 až 30 procent hlasů, ještě v polovině května ale její popularita byla na 25 procentech. To bylo méně než podpora AfD, kterou by volilo až 26 procent respondentů. Průzkumy tak naznačují, že AfD, označovaná za populistickou až krajně pravicovou, by mohla vylepšit svůj výsledek ze zemských voleb před pěti lety, kdy pro ni hlasovalo 24,3 procenta voličů.