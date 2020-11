Saská policie hranice nestřeží, narazit ale mohou Češi přímo na nákupech

Důvodem je rozhodnutí zemské vlády omezit kvůli epidemii koronaviru výrazně krátkodobý přeshraniční styk s Českem a Polskem, na který dosud neplatila povinná karanténa. Až do pondělí bylo možné jet do Saska za nákupy či rekreací, pokud takový pobyt nepřesáhl 24 hodin. To se ale úterkem změnilo. Výjimka z karantény se nyní týká jen nezbytných cest ze sociálních, zdravotních či pracovních důvodů, délka pobytu pak nesmí přesáhnout 12 hodin.