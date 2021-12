Ruští vojáci nepředstavují pro nikoho nebezpečí, dušuje se Kreml

Peskov v nedělním rozhovoru pro televizní program Rossija 1 uvedl, že Putin Bidenovi řekl, že ruští vojáci pro nikoho nepředstavují nebezpečí. Putin také šéfovi Bílého domu dal najevo, že by se s ním "opravdu chtěl" sejít osobně. Po jednání ale podle Peskova nemá Putin důvod k optimismu, protože mezi Ruskem a Spojenými přetrvávají zásadní rozdíly v pohledu na to, co jsou nepřekročitelné meze.