Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ, Kyjev je ale nepřítel, prohlásil Putin

Na otázku, proč na seznam nikoli přátelských zemí, kde jsou USA a Česká republika, nebyla zařazena také Ukrajina, ruský prezident řekl: „Nepovažuji ukrajinský národ za nikoli přátelský. Už jsem to říkal mnohokrát a mohu o tom mluvit ještě jednou. Považuju Ukrajince a Rusy za jeden národ.“

„Ale vedení Ukrajiny, současné vedení Ukrajiny je k nám nepřátelské. To je jasný případ,“ dodal Putin.

Vyjádření o jednom národu zřetelně souvisí s návrhem zákona předloženým ukrajinskému parlamentu, který nepovažuje Rusy za původní obyvatele Ukrajiny: „To je pro mě prostě nepochopitelné, od nepaměti tu žili ruští lidé, a nyní jsou prohlášeni ze nepůvodní.“ Upozornil, že část lidí může odjet, je to ale složité, když tam mají byty a práci. Varoval, že v případě přijetí by zákon působil jako „zbraň hromadného ničení”, protože by se snížil celkový počet Rusů na Ukrajině.