Ruský soud mimoděk usvědčil Putina ze lži. Rozsudek rychle zmizel

Soud s korupčníkem v Rostově nad Donem zřejmě nepřímo a nechtěně usvědčil ruské politické špičky včetně prezidenta Vladimira Putina ze lži. Shledal totiž vinným manažera proviantu zodpovědného za zásobování ruských jednotek na východě Ukrajiny. Tam ale oficiálně ruská armáda vůbec nepůsobí a nemá co dělat. Upozornily na to mimo jiné servery The Moscow Times nebo Rádio Svoboda.