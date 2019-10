Ruský prezident slaví 67. narozeniny jako dobrodruh na Sibiři

Ruský prezident Vladimir Putin slaví v pondělí 67. narozeniny. Ve své vlasti by mohl být už dávno v penzi, v Německu by do důchodu mohl právě odejít, ale šéf Kremlu na důchod nepomýšlí, píše agentura DPA. Funkční období mu končí až za pět let. A k oslavám Putin opět zveřejnil video, v němž se stylizuje do silného vůdce, dobrodruha v dobré fyzické kondici.