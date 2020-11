Ruský exministr se bojí, že by návrat Koněvovy sochy do Ruska posloužil jako příklad vzor

„Spravedlivé by bylo vrátit maršála Koněva jako hrdinu osvobození Prahy na (původní) místo (v Praze 6). Tehdy se projeví spravedlnost,” řekl Medinskij novinářům v Petrohradu. Alternativní řešení osudu pomníku maršála Koněva - jeho přemístění do Ruska - by totiž mohlo vést ke vzniku potíží se sovětskými pomníky v dalších východoevropských zemích. Tamní úřady by pak také mohly požadovat jejich odvoz do Ruska, upozornil Medinskij, který podle agentury TASS v Petrohradu vystupoval jako předseda ruské společnosti věnující se vojenské historii.