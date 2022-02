Rusku bylo slíbeno nerozšiřování NATO na Východ, potvrzuje nalezený dokument

Zástupci Francie, Británie, USA a Německa se v březnu 1991 v Bonnu shodli, že přijetí východoevropských zemí do NATO je „neakceptovatelné“. Dal to najevo německý zástupce Jürgen Chrobog (budoucí německý velvyslanec v USA).

„Dali jsme jasně najevo Sovětskému svazu při jednání ve formátu dva plus čtyři i při dalších jednáních, že nevyužijeme výhody stažení sovětských vojsk z východní Evropy. NATO by se nemělo formálně ani neformálně rozšiřovat na Východ.“

Současně však připomíná, že Západ po roce 1989 nepodepsal s Kremlem žádnou smlouvu, která by to jasně stanovila, příslib měl být ústní.

Dlouho se však neobjevovaly žádné důkazy potvrzující, že by se o nerozšiřování NATO při jednáních o sjednocení Německa mluvilo, i když německý ministr Hans-Dietrich Genscher o této možnosti mluvil už 31. ledna 1991, ovšem neměl pro to žádnou podporu.

„Obáváme se, že členství sjednoceného Německa v NATO vytváří komplikace. Pro nás je jedna věc jasná, NATO se nebude rozšiřovat na Východ. To platí obecně,“ poukázal Genscher k tom, aby bylo jasné, že nejde jen o rozšíření na území NDR.

„V devadesátých letech nám slíbili – ani centimetr na východ. A nyní jsou v Polsku a Rumunsku raketové systémy. Kdo koho ohrožuje? Přišli jsme my k hranicím USA nebo Británie? Vy nám musíte dát garance. Teď hned.“

Putin na tiskové konferenci před Vánocemi ještě dodal, že problém je, že to není nikde napsané, jak připomíná Západ.

„Chtěli jsme, aby se (NATO) nerozšiřovalo, ale ono se rozšiřovalo. Mluvilo se o garancích pro všechny, ale nejsou. Bylo to řečeno, ale kde je to napsané na papíře? Nikde,“ uvedl ruský prezident.

Celá otázka je však složitější, Gorbačov popřel, že by se nejednalo o rozšiřování NATO obecně, ale že se „diskutovalo o garanci, že se nebude rozšiřovat vojenská struktura NATO“.

To by znamenalo možné členství v NATO i pro členy bývalé východní části železné opony, včetně České republiky, ale ne dislokování zahraničních, například britských nebo amerických jednotek na jejich území. A to nyní požaduje Rusko.